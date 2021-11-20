США и Европа работают над предотвращением вторжения РФ в Украину – NYT

Сотрудники американской разведки предупреждают союзников, что для того, чтобы предотвратить военные действия со стороны России в отношении Украины, есть короткий промежуток времени. Это побуждает европейские страны сотрудничать со Штатами, чтобы разработать пакет экономических и военных мер по сдерживанию Москвы, сообщает Новое время.

Об этом говорится в статье The New York Times.

На этой неделе директор Национальной разведки США Аврил Хейнс посетила Брюссель, где рассказала послам НАТО об американских разведданных относительно возможного военного вторжения России в Украину.

Также США обмениваются разведданными с Украиной, а в пятницу глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли беседовал с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Они говорили об "обеспокоенности активностью России в регионе".

Американская и британская разведки все больше убеждаются: президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность военных действий, "чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство". Газета отмечает, что нынешнее наращивание Россией войск более масштабное, чем весеннее, и включает более сложное вооружение.

Так, Россия направила дополнительные войска в Крым, на мыс Опук, а также развернула их возле российского города Павловск в Воронежской области, отмечает издание. Согласно недавнему докладу Центра стратегических и международных исследований, российские танки, гаубицы и баллистические ракеты малой дальности Искандер расположены на расстоянии удара от украинской границы.

Некоторые бывшие чиновники утверждают, что Путин, возможно, планирует обеспечить наземный путь между Восточной Украиной и Крымом. По мнению американских аналитиков, глава Кремля рассматривает несколько следующих месяцев как благоприятные для своих действий. В то же время американские чиновники хотят создать план действий для США и Европы на случай, если Россия прибегнет к военной агрессии против Украины.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Джима Таунсенда, миграционный кризис на польско-белорусской границе и наращивание российских войск на границе с Украиной происходят одновременно неслучайно.