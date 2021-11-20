Литва построила военную базу на границе с Беларусью

Литовские военные создали новую военную базу около границы с Беларусью для размещения дополнительного контингента с целью усиления пограничной охраны, сообщает Корреспондент.

Об этом накануне заявили в Вооруженных силах Литвы.

Указано, что передовая оперативная база (forward operating base, FOB) была построена в промышленном районе в городе Друскининкай вблизи границ с Беларусью и Польшей.