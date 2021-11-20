Ирина Федишин попала в аварию в Киеве

Певица Ирина Федишин снова попала в аварию, однако в это время даже не была за рулем своего автомобиля. В припаркованную машину звезды въехал грузовик. Произошло это поздно вечером под дворцом "Украина", сообщает 24 Канал.

Вечер пятницы, 19 ноября, Ирина Федишин посвятила подготовке масштабного шоу во дворце "Украина". После завершения репетиции певицу ждал неприятный сюрприз – в ее автомобиль марки Porsche въехал грузовик.

Водитель якобы не заметил припаркованный сзади автомобиль и повердил бампер и капот.

"Вышли из дворца "Украина", а здесь нас ждет очень неприятный сюрприз. Мы припарковали машину, выходим, а тут кто-то у нас въехал. Вот так машина сдавала задом и не видела, что мы здесь стоим," , – рассказала Ирина Федишин.

Возмущенная знаменитость позвонила в полицию, которая ехала на вызов почти полтора часа. В результате муж Ирины Федишин приспустил колеса Porsche, чтобы автомобиль был ниже, и он смог сдать назад. Неизвестно, пострадал ли водитель грузовика.

К слову, когда супруги возвращались на киевскую квартиру из дворца "Украина", то стали свидетелями большой аварии. В ДТП столкнулось 9 машин.

Отметим, что Ирина Федишин не впервые попадает в аварию. В декабре 2019 года она с мужем попала в ДТП в Ровненской области, когда возвращалась во Львов с концерта в Шепетовке – в их машину влетел пассажирский бус. Звезда отделалась незначительными ушибами и шоком, тогда как Виталий получил сотрясение мозга и травму ноги.

Какие украинские звезды попадали в аварии: