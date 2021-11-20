"Нафтогаз" изменит тариф с 1 декабря: сколько будут платить

В Украине с 1 декабря пересчитают тариф для поставщика последней надежды (ПОН, его функции выполняет "Нафтогаз"). Сейчас его размер составляет 7,96 грн за куб (меньше рыночного), так как Кабмин ввел временное ограничение стоимости, сообщает Обозреватель.

Как говорится на сайте поставщика, у тех украинцев, которые пользуются услугами ПОН, есть время найти своего поставщика. Отметим, что по тарифам ПОН платят те, чей поставщик не смог выполнять свои обязательства. По закону таких украинцев на 60 дней переводят на поставщика последней надежде.

В самом "Нафтогазе" напомнили, что размер тарифа считают не они. Есть специальная формула, которая описана в постановлении Кабмина.

"Всего в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний. Сравнить цены и тарифные предложения можно на онлайн-ресурсах "ГазПравда" или "Газотека" , – говорится в материале поставщика.

Как не переплачивать?

Нужно убедиться, что ваш поставщик заключил контракты и будет гарантировано получать голубое топливо. Также, выбирая у кого покупать газ, стоит ориентироваться не только на цену, но и на надежность компании.

Отметим, сейчас украинцы платят за газ по годовым тарифам. Их стоимость зафиксирована до мая 2022-го. После цены пересчитают, их размер зависит от того, сколько будет стоить голубое топливо на европейском рынке.

А они на данный момент находятся на исторических высоких отметках. И в следующем году. как считают аналитики, ожидать снижения до уровня весны 2021-го не стоит.