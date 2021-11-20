Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, участвующий в Международном форуме безопасности в Галифаксе, рассказал журналистам о главных месседжах, с которыми он приехал в Канаду, сообщает Обозреватель.

Порошенко подчеркнул – в приоритете донести сейчас важность поддержки Украины для глобальной безопасности и европейской безопасности.

Порошенко принял участие в форуме безопасности в Галифаксе, чтобы возобновить международную коалицию в поддержку Украины. Фото

"Галифакс Форум – это незаурядное событие. Потому что это первый Форум с начала пандемии, который проводится офлайн. И здесь сегодня есть уникальная возможность встретиться с руководителями внешнеполитических ведомств. Мы имели возможность пообщаться с людьми, которые принимают решения в сфере безопасности. И я твердо убежден, что сегодня это – главная точка в мире, на которой обсуждаются проблемы безопасности, актуальные для Украины" , – говорит Порошенко.

Порошенко принял участие в форуме безопасности в Галифаксе, чтобы возобновить международную коалицию в поддержку Украины. Фото

"Мы делаем все возможное для того, чтобы помочь Украине, для того чтобы восстановить ту мировую коалицию в поддержку Украины, которая была построена в 2014-2015 годах" , – отмечает пятый Президент.

"Позиция первая – срочное нахождение консенсуса о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО. В июне следующего года в Мадриде состоится Саммит НАТО, и мы должны активно работать со странами-членами для того, чтобы решение о Плане действий по членству в НАТО было принято. Так как это – не помощь Украине, это инвестиции в мировую безопасность. И каждый лидер страны должен понимать, что альтернативой усилению НАТО на восточном фланге является предоставление членства" , – подчеркивает Порошенко.

Порошенко принял участие в форуме безопасности в Галифаксе, чтобы возобновить международную коалицию в поддержку Украины. Фото

"Следующая позиция – через План действий по членству в НАТО стимулирования реформ в Украине. Реформы, которые увеличат способность Украины к сопротивлению. И в этой ситуации план действий по реформам, поддержанный странами-членами НАТО, является для нас абсолютно принципиальным" , – считает лидер " ЕС".

Порошенко принял участие в форуме безопасности в Галифаксе, чтобы возобновить международную коалицию в поддержку Украины. Фото

"Позиция третья – это энергетическая безопасность. Нам сегодня надо мобилизовать международное сообщество для применения санкций по" Северному потоку-2 "и объединения усилий. Потому энергетическая политика России в этой сфере является ключевым элементом гибридной агрессии" , – считает Петр Порошенко.

Порошенко принял участие в форуме безопасности в Галифаксе, чтобы возобновить международную коалицию в поддержку Украины. Фото

"Позиция четвертая – это военная поддержка, увеличение военной помощи, в том числе за счет средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны. И на сегодняшний день эти возможности мы должны точно использовать в полной мере, и эти позиции есть" , – констатирует Порошенко.

Порошенко принял участие в форуме безопасности в Галифаксе, чтобы возобновить международную коалицию в поддержку Украины. Фото

"И пятая позиция – мы должны увеличить санкционное давление на Россию. Сейчас в связи с мигрантским вариантом военной агрессии России санкции применяются против Беларуси. Не отрицая необходимость применения санкций против Беларуси, мы подчеркиваем и настаиваем: заказчик этого Путин. И санкции должны применяться против Путина. Санкции за уже сделаное. И абсолютно четкая программа санкций, которая будет, если Путин перейдет ко второму этапу агрессии и увеличит военное присутствие в Украине" , – отмечает пятый Президент.