Viber назвал самые популярные смартфоны среди украинцев
Самая популярная среди украинцев модель смартфона – Redmi Note 7, а второе-третье места заняли, соответственно, iPhone 11 и iPhone 7. Об этом свидетельствуют данные компании Rakuten Viber за октябрь этого года, сообщает UBR.
Среди "умных" телефонов из первой десятки по популярности всего три модели, выпущенные относительно недавно, в 2020-2021 гг. – это прошлогодние Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A.
По итогам октября текущего года подавляющее большинство украинцев пользовались Android-смартфонами, тем не менее iOS-устройства заняли третье место:
- Samsung – 25,2%;
- Redmi – 17,7%;
- Apple – 16,4;
- Xiaomi – 14,3%
- Huawei – 7,7%.
В Rakuten Viber подчеркнули, что данные для исследования получили благодаря "внутренним инструментам, которые включают в себя только названия брендов и моделей смартфонов".
"Личная переписка и голосовые звонки в Viber защищены сквозным шифрованием. Ни компания Rakuten Viber, ни сторонние компании не имеют доступа к этим данным", – отметили в компании.
По данным исследовательской компании InMind, Viber установлен на 97% смартфонов в Украине и входит в топ-3 самых популярных приложений.