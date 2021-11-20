Viber назвал самые популярные смартфоны среди украинцев

Самая популярная среди украинцев модель смартфона – Redmi Note 7, а второе-третье места заняли, соответственно, iPhone 11 и iPhone 7. Об этом свидетельствуют данные компании Rakuten Viber за октябрь этого года, сообщает UBR.

Среди "умных" телефонов из первой десятки по популярности всего три модели, выпущенные относительно недавно, в 2020-2021 гг. – это прошлогодние Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A.

По итогам октября текущего года подавляющее большинство украинцев пользовались Android-смартфонами, тем не менее iOS-устройства заняли третье место:

Samsung – 25,2%;

Redmi – 17,7%;

Apple – 16,4;

Xiaomi – 14,3%

Huawei – 7,7%.

В Rakuten Viber подчеркнули, что данные для исследования получили благодаря "внутренним инструментам, которые включают в себя только названия брендов и моделей смартфонов".

"Личная переписка и голосовые звонки в Viber защищены сквозным шифрованием. Ни компания Rakuten Viber, ни сторонние компании не имеют доступа к этим данным" , – отметили в компании.

По данным исследовательской компании InMind, Viber установлен на 97% смартфонов в Украине и входит в топ-3 самых популярных приложений.