Президент Болгарии объяснил свои слова о "российском Крыме"

Президент Болгарии Румен Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права, сообщает Европейская правда.

"Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Аннексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России" , - сказал Радев.

Также тему прокомментировала вице-президент и кандидат на новый срок Илиана Йотова.

"Мы уже долгое время были частью тех европейских лидеров, как госпожа Меркель, господин Макрон, которые выступают за возобновление саммитов ЕС-Россия, где все эти вопросы должны быть вынесены на переговоры. По мнению многих экспертов и лидеров в Европе, эти встречи следует возобновить. Все нужно решать за столом переговоров" , – сказала Йотова.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на другой срок, во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными.