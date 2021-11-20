Новый украинский хит занял первое место на YouTube

19 ноября, в международный день мужчин, Александр Пономарев и Михаил Хома (DZIDZIO) выпустили новую украинскую песню "Пазлы" и клип к ней. Но менее чем через 24 часа видеоработа обогнала все музыкальные ролики и заняла первое место на YouTube на вкладке "В Тренде", сообщает Обозреватель.

"Непревзойденно!. Лучшие голоса Украины!", "Чудесно, не хотелось чтобы заканчивалась песня, прекрасное исполнение", "Боже, какие голоса! Талант!", "Просто мурашки по коже", "Это лучшие мужчины и певцы! Музыка просто заходит в душу!", "Сильно. Непревзойденно. Брависсимо", "Эта песня пробирает до мурашек, касается души и остается в сердце" - пишут поклонники .

Напомним, что прошлые совместные работы Александра Пономарева с коллегами также получали безумную отдачу: в квартете с Артемом Пивоваровым, ALEKSEEV и DZIDZIO они очаровали романсом так, что клип просмотрели более семи миллионов пользователей. А к празднику Пасхи в этом году Пономарев вместе с одиннадцатью друзьями по цеху, среди которых Дидзьо, Мирзоян, Тополя, Злата Огневич, исполнили песнопение, которое просмотрело более 2 миллионов поклонников.