Новый график поездов: "Укрзализныця" открыла продажу билетов

Новый график движения начинает действовать с 12 декабря 2021 года. В новом графике будет запущено 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены, сообщает Сегодня.

Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в частности в популярных туристических направлениях.

Среди наиболее ускоренных поездов следующие:

№13/14 Киев – Солотвино – из Киева будет добираться быстрее на 3:16 часа и на 2:20 часа обратно;

№77/78 Харьков – Мариуполь – из Харькова будет добираться на 2:05 часа быстрее и на 3:29 часа обратно;

№84/83 Киев – Мариуполь – из Киева будет добираться на 2:13 часа быстрее и на 1:24 час быстрее обратно;

№108/107 Одесса – Ужгород – из Одессы будет добираться на 1:15 быстрее и на 1:29 обратно;

№145/146 Киев – Измаил – из Киева будет добираться быстрее на 0:49 и на 1:02 обратно.



Также появилось 7 рейсов в лыжного курорта Буковель:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Поезд №5/6 сообщением Мариуполь – Рахов будет преодолевать на своем пути 1806 километров, при этом давая возможность жителям Мариуполя добраться Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.