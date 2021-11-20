Раскол в "Голосе": Железняк отреагировал на обвинение в растрате средств

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк прокомментировал обвинения бывших однопартийцев, входящих во внутрифракционную оппозиционную группу "Справедливость", сообщает Радио Свобода.

Ранее 19 ноября бывший член партии Ярослав Юрчишин заявил, что прекращение финансирования партии "Голос" со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции связано с выплатами физическим лицам-предпринимателям за распространение "фейков о главе депутатского объединения "Справедливость" Александре Устиновой".

На это Железняк отметил, что отчетность партии, вызвавшей замечания НАПК, касается второго квартала 2020 года.

"Я не помню ни одной дезинформации или вообще хоть чего-то, что писал об Устиновой за этот квартал кто-нибудь. Мы же все тогда были большой дружной семьей. Поэтому связать одно с другим – это достаточно алогично, бессмысленно и очень просто опровергается. Пришлите мне хоть одну плохую статью об Устинове за тот период вообще от кого-то" , – говорит народный депутат.

В "Голосе" впервые заявили о прекращении финансирования в январе 2021 года и связали это с политическим давлением. В то же время НАПК заявило о недостоверных сведениях в отчете партии и поставило в условие исправление неточностей. Ярослав Юрчишин в свою очередь заявляет, что услуги по мониторингу, которую оплатила партия, заключались в перепечатке материалов гражданской сети "Опора".

Железняк утверждает, что содержание, вызвавшее претензии у Агентства, предоставило контрагенту партии.

"Мы же не отвечаем за контрагента, что он там написал в своих актах, мы не можем проверить на плагиат, извините, это не наша задача. Но все услуги были сделаны, как было заказано, там все было нормально. Таких замечаний было несколько в НАПК. У нас было два варианта: или их исправлять, но мы не являемся контрагентом по предоставлению услуг, поэтому любое исправление будет подделкой документа со стороны партии, чем мы не занимаемся и никогда не будем" , – говорит он.

"Голос" обжаловал решение НАПК в суде и, по словам Железняка, после решения о приостановлении финансирования партия уже трижды получала финансирование. В то же время он обвинил группу "Справедливость" в сотрудничестве с Офисом президента и в том, что "у них задача с ОП сейчас как-то перебивать "Вагнергейт".

Парламентарий добавляет, что отчетность партии также проверяла Счетная палата, которая по результатам проверки вынесла положительное заключение.

В настоящее время обжалование партией решения НАПК находится на стадии кассации.