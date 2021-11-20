Хацкевич высказался о методах работы Луческу в "Динамо"

Бывший наставник "Динамо" поделился своим мнением о работе румынского специалиста Мирчи Луческу в киевском клубе, сообщает УНИАН.

Белорусский тренер считает, что главной заслугой Луческу является то, что ему удалось стабилизировать состав "бело-синих", что по итогу дало результат.

"Если брать первый год работы Луческу в "Динамо", когда он дал результат – была стабильность состава. Он его стабилизировал. Все футболисты, которые были два года до этого, уже играли вместе. Вошел только один Забарный.

Понятно, что он соединил его опыт, авторитет. Все равно футболист всегда должен быть в стрессовом состоянии. Он не должен знать, будет ли завтра играть. Он все время должен доказывать. Луческу добился того, что они на тренировках не понимают - будут ли играть завтра. Говорят, интенсивность тренировок выросла.

Сначала на сборах ему говорили о времени тренировки: "Мистер, может поменьше? Он отвечает: "Вас 28 человек. Кто выживет – тот будет играть" , - сказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу Пряма Червона.

Напомним, 23 ноября в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против мюнхенской "Баварии". Игра пройдет на НСК "Олимпийском".

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