"В угрозе я вижу позитив" – Резников о концентрации войск России
Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя реакцию международного сообщества на информацию о возможной подготовке Россией широкомасштабного наступления на Украину, согласился, что есть признаки эскалации. Впрочем, отметил, что он "видит позитив", сообщает Голос Америки.
"Данные разведок совпадают, а оценки могут быть разными. Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно потому что мы просто уже готовы, а для них это так стало немного неожиданно. Они считают что данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации", – заявил Резников.
Он отмечает важность сообщений мировых СМИ о действиях России вблизи границ Украины.
"Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - отметил министр обороны.