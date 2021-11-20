"В угрозе я вижу позитив" – Резников о концентрации войск России

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя реакцию международного сообщества на информацию о возможной подготовке Россией широкомасштабного наступления на Украину, согласился, что есть признаки эскалации. Впрочем, отметил, что он "видит позитив", сообщает Голос Америки.

"Данные разведок совпадают, а оценки могут быть разными. Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно потому что мы просто уже готовы, а для них это так стало немного неожиданно. Они считают что данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации" , – заявил Резников.

Он отмечает важность сообщений мировых СМИ о действиях России вблизи границ Украины.