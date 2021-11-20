В центре Вены проходит акция против новых COVID-ограничений

В центральной части Вены в субботу собрались несколько тысяч демонстрантов, чтобы выразить несогласие с новыми ограничениями, вводимыми властями на фоне ухудшения ситуации с COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

Всего ожидается участие в акции протеста до 15 тысяч человек.

Демонстранты несут флаги, транспаранты, в толпе заметны желтые звезды с надписью "невакцинирован". Протестующие скандируют "мы тоже люди" и "сопротивление".

Накануне австрийский канцлер Александр Шалленберг объявил, что со следующей недели Австрия вводит четвертый общенациональный локдаун для борьбы с пандемией коронавируса, он продлится 20 дней. Затем последует локдаун для тех, кто не получил прививку. С 13 декабря привитые граждане и граждане, переболевшие коронавирусом, будут освобождены от необходимости следовать жестким ограничительным мерам.

Шалленберг также заявил, что в Австрии с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса станет обязательной.

В последнее время число новых заражений коронавирусом в Австрии сильно растет. В субботу медицинские органы отчитались о выявленных за сутки 15 тыс. 297 случаях COVID-19. За время пандемии в Австрии выявили примерно 1 млн случаев заболевания, скончались более 11,9 тыс. инфицированных.