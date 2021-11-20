Кива заявил, что на него готовится покушение

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива уверяет, якобы власть готовила на него покушение. "Исполнителями" же должны были стать представители "неких националистических группировок", сообщает Обозреватель.

По его словам, такую информацию ему предоставили проверенные источники в правоохранительных органах. Парламентарий записал видеообращение, которое опубликовал 20 ноября в своем Telegram-канале.

"Я узнал, что власть заказало мое физическое устранение, ликвидацию, которую должны были произвести националистические группировки в обмен на индульгенцию и свободу за ранее совершенные преступления" , – заявил на камеру Кива.

Нардеп отметил, якобы одним из условий этой "ликвидации" било его полное разоружение. Именно поэтому, считает парламентарий, ранее он был лишен наградного оружия.

"Министр внутренних дел Монастырский (Денис. – Ред.), в нарушение норма закона и морали, лишает меня всего ранее полученного оружия. Они так спешат выполнить данный пункт условий, что даже мое оружие вручают впопыхах третьим лицам" , – возмутился депутат.

Он выразил убеждение, что все это является "личной неприязнью" власти и "сведением счетов" за его принципиальную позицию и действия.