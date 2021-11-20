Гороскоп на 21 ноября: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 21 ноября 2021 года всем знакам Зодиака советует заняться своей личной жизнью. Именно сегодня Вселенная дарит всем желающим отличную возможность покончить со своим одиночеством, сообщает УНИАН.

Семнадцатый лунный день и Луна в знаке Близнецы отвечают за повышение умственной и физической активности – но также и за ветреность, непредсказуемость и мотовство.

Сегодня нужно:

веселиться;

флиртовать;

заниматься спортом;

отдыхать на природе.

Сегодня нельзя:

оставаться в одиночестве;

беспокоиться о трате своего времени;

швыряться деньгами.

Это позитивный и благодушный день, когда можно смело налаживать связи и заниматься созиданием.

Овен

Сегодня можно смело мечтать и фантазировать. Это, как минимум, поднимет представителям знака настроение – что уже неплохо.

Телец

День пройдет спокойно. Особенно, если отложить на время финансовые вопросы. Вот только на долго планирование бюджета откладывать нельзя – иначе это грозит обернуться неприятностями в самом ближайшем будущем.

Близнецы

Сегодня главное – не держать эмоции в себе слишком долго. Иначе есть риск взорваться в самый неподходящий момент. Лучше выдавать свои чувства дозированно, по чуть-чуть.

Рак

Не стоит затягивать с решением проблем, даже если очень хочется. От этого они никуда не денутся – только усугубятся. В итоге разгребать дела придется уже глубоким вечером – в ущерб своему отдыху накануне рабочей недели.

Лев

Многих представителей знака сегодня будет распирать от внутренней энергии. Лучше с самого утра найти ей конструктивное применение – иначе всё просто окончится каким-нибудь неприятным скандалом. А так – можно кучу дел на этаком запале переделать.

Дева

Сегодня стоит особенно тщательно контролировать свои траты. Прежде чем что-то купить, непременно загляните в свою программу по учету финансов. Или хотя бы на калькуляторе прикиньте, сколько денег после такой покупки останется до новой зарплаты.

Весы

Сегодня лучше всего заниматься общением и саморазвитием. А вот рутина и иные активные дела представителям знака будут даваться со скрипом. По возможности, не стоит за них и браться.

Скорпион

Не стоит сегодня заниматься самокопанием. Любая внутренняя критика в свой адрес только добавит вам же стресса. Просто сделайте выводы и двигайтесь дальше.

Стрелец

Сегодня хорошо строить планы. Можно подробно расписывать самые сложные проекты – эти идеи точно пригодятся. А вот с практической реализацией стоит повременить.

Козерог

Сегодня представителей знака будет многое раздражать. Сдерживаться не стоит – лучше сразу прояснить все моменты, которые давят на нервы.

Водолей

Не беритесь сегодня за решение чужих проблем и вообще – за чужую работу. Иначе вас же в конечном итоге и сделают крайним. Вот только отказывать постарайтесь максимально дипломатично.

Рыбы

Сегодня нельзя заниматься ремонтом и вообще домашние дела лучше отложить. Представителям знака может показаться, что их посетила гениальная идея – но в итоге та не выдержит проверку временем. Так что торопиться с реализацией задуманного не стоит.