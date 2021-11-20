Сурков заявил об угрозе дестабилизации в России

В России нарастает угроза "необратимой дестабилизации" политической ситуации, предупредил бывший первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, курировавший внутреннюю политику и отношения с Украиной после 2014 года, сообщает Корреспондент.

Он напомнил, что, согласно второму закону термодинамики, энтропия (мера хаотической составляющей системы) в замкнутой системе возрастает. По его словам, социальная физика и политическая динамика имеют свой инструмент для поддержания мирового порядка - сильнодействующую государственность, которая способна сдерживать социальную энтропию.

Так, в начале 21 века российская политическая система, по его словам, остановила возникший социальный хаос, "вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки" и уже в течение двадцати лет сохраняет стабильность.

"Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы точно когда-нибудь станут вспоминать как золотой век" , - подчеркнул Сурков.

Тем не менее рано или поздно государство все равно изнашивается и гибнет в борьбе с "многомятежными хотениями" граждан, поскольку социальная энтропия не может исчезнуть.

Если раньше местом сосредоточения хаоса был интернет, то теперь можно увидеть, как Сеть все больше становится подконтрольной государству, а "призрачные чертоги виртуальной вольности" начинают обретать черты "цифрового концлагеря", отмечает Сурков.

Он пишет, что сейчас хаос перетекает в слепые зоны общественной жизни и стимулирует массовую дисполитизацию граждан: народ все меньше хочет пересекаться с системой без крайней нужды, все больше молчит, а в структуре общества появляется все больше лакун, которые заполняются неизвестно чем.

Однако Сурков предостерег российские власти от того, чтобы открыть политическую систему и "выпустить пар".