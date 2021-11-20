Турчинов высказался о "сдаче Крыма"
Александр Турчинов высказался о расследовании относительно российской оккупации Крыма и выявлении граждан Украины, чьи действия способствовали этому захвату, сообщает РБК-Украина.
Экс-нардеп и спикер, бывший и.о. президента и секретарь СНБО (2014-2019) также назвал виновных в сдаче украинского полуострова. Об этом Турчинов рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Он выразил несогласие с тезой о якобы отсутствии адекватных результатов расследования по сдаче Крыма захватчикам.
"Потому что когда мы говорим о сдаче Крыма - то да, действительно, сдача была. И сдавали те, кто разрушал оборону нашей страны, кто уничтожал Вооруженные Силы, уничтожал нашу армию", - рассказал Турчинов.
Экс-чиновник добавил, что виновны в сдаче Крыма также те, кто подписывал харьковские соглашения, продолжив существование военной базы РФ на территории украинского Крыма.
Кроме того, добавил он, безусловно сдали позиции в начале активной фазы 20 февраля 2014 года по захвату Россией Крыма военно-политическое руководство Украины во главе с Виктором Януковичем и руководителями всего силового блока, включая министра обороны, которые бежали в РФ, "фактически открыв страну для агрессии".
"И расследование происходило. Вы знаете, за предательство обвинения и даже срок получил Янукович. И другие военные руководители", - напомнил политик.
Турчинов также прокомментировал вопрос "педалирования" темы поиска новых виновных в том, что не удержали Крым, и отметил:
"Вряд ли они могут, ведь у меня есть много аргументов для этой власти".
"И когда мы говорим об освобождении Крыма - оккупация же не завершена, Крым не освобожден. Ну, давайте говорить объективно:
В начале 2014 года у нас не было боеспособных Вооруженных Сил. 70% тех подразделений, которые находились на полуострове, перешли на сторону оккупанта. И в то же время количество военнослужащих и техники Российской Федерации, которое они нагнали, было даже больше, чем сейчас...
И когда власть такая героическая... Армия в отличие от 2014 года есть, вертикаль полностью есть, войск там не больше, чем в 14-м... Пожалуйста, продемонстрируйте вариант, как легко освобождать Крым. Пожалуйста, мы вас поддержим. Поэтому это, извините, пустая болтовня", - подчеркнул Турчинов.