Формула-1: результаты квалификации Гран-при Катара-2021

В субботу, 20 ноября, на международном автодроме "Лосаль" в Дохе прошла квалификация 20-го этапа Формулы-1 "Гран-при Катара-2021", сообщает УНИАН.

Формула-1 впервые приехала в Катар, а потому многие пилоты долгое время подбирали настройки под скоростную трассу. Отдать перевес "Ред Буллу" или Мерседесу было тяжело, но в течение трех практик Льюис Хэмилтон отставал и от Макса Ферстаппена, и от Валттери Боттаса.

В итоге победителем квалификации "Гран-при Катара" стал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Второе место у гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена. На третьем месте Валттери Боттас, напарник Хэмилтона по "Мерседесу". Для британского гонщика это 102-й поул в карьере.

До конца сессии было невозможно определить фаворита, потому что три пилота показывали близкие результаты, но в последней попытке Льюис выдал мегакруг и на 0,5 секунды опередил Ферстаппена.

Отметим, что свой темп не сумели найти Шарль Леклер, Даниэль Риккардо и Серхио Перес, которые не прошли в топ-10. Плохие новости для Ред Булла, который ведет битву с Мерседеслом за Кубок конструкторов. Ферстаппен на старте гонки останется без помощи Переса.

Гонка состоится завтра, 21 ноября. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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