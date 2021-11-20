В Париже протесты, полиция применила слезоточивый газ

Часть участников, держа ряд, пыталась прорвать полицейский заслон, в результате произошло столкновение, полиция применила слезоточивый газ, сообщает Корреспондент.

В Париже проходит акция сторонников желтых жилетов, приуроченная к трехлетней годовщине движения. Желтые жилеты протестуют против налогов, которые они считают высокими, и выступают за проведение гражданского референдума, сообщает местный телеканал BFMTV совместно с AFP 20 ноября.

Часть участников, держа ряд, пыталась прорвать полицейский заслон, в результате произошло столкновение, полиция применила слезоточивый газ.﻿

В ходе акции были задержаны два человека, управлявшие фудтраком с оскорбительным изображением, отмечает AFP.

На корпусе машины, которая обычно сопровождает протесты "жилетов", изображен президент США Джо Байден, управляющий президентом Франции Эмманюэлем Макроном как марионеткой. Последний изображен надругивающимся над овцой.

Также свое участие в акции анонсировали байкеры, протестующие против платной парковки мотоциклов, и противники свидетельств о вакцинации от коронавируса, уточняет издание Actu Paris.

Накануне в крупном портовом городе в Нидерландах, Роттердаме, протесты против коронавирусных ограничений переросли в беспорядки - полиция открыла предупредительный огонь.