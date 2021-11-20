Спикеру польского Сената прислали пакет со взрывчаткой

Спикер Сената Польши Томаш Гродзкий заявил, что ему угрожали убийством. Открытку с такими словами неизвестные направили в пакете, где также была взрывчатка, сообщает Обозреватель.

Об этом политик сообщал в своем Twitter около 15:30 по местному времени 20 ноября. Подробности инцидента журналистам он не стал рассказывать, передает Radio ZET.

Отмечается, что посылка прибыла в Сенат на имя Гродзкого. В ней оказалось "письмо с угрозами убийством и взрывчатыми веществами".

В своем сообщении политик подчеркнул, мол, вот до чего приводит "индустрия презрения и поддержки политических оппонентов".

"Посылку забрали соответствующие службы, надеюсь, что им удастся быстро поймать преступника" , – выразил надежду Гродзкий.

Oto do czego prowadzi przemysł pogardy i szczucie na przeciwników politycznych. Na moje nazwisko przyszła do Senatu paczka - list z groźbami śmierci i materiał wybuchowy. Przesyłkę przejęły odpowiednie służby. Mam nadzieję, że poradzą sobie z szybkim złapaniem sprawcy! — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) November 20, 2021

Журналисты попросили его более подробно рассказать о ситуации, но он отказался. Гродзкий лишь отметил, что полиции и Агентству внутренней безопасности Польши "известно все".