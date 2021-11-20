Спикеру польского Сената прислали пакет со взрывчаткой
Спикер Сената Польши Томаш Гродзкий заявил, что ему угрожали убийством. Открытку с такими словами неизвестные направили в пакете, где также была взрывчатка, сообщает Обозреватель.
Об этом политик сообщал в своем Twitter около 15:30 по местному времени 20 ноября. Подробности инцидента журналистам он не стал рассказывать, передает Radio ZET.
Отмечается, что посылка прибыла в Сенат на имя Гродзкого. В ней оказалось "письмо с угрозами убийством и взрывчатыми веществами".
В своем сообщении политик подчеркнул, мол, вот до чего приводит "индустрия презрения и поддержки политических оппонентов".
"Посылку забрали соответствующие службы, надеюсь, что им удастся быстро поймать преступника", – выразил надежду Гродзкий.
Журналисты попросили его более подробно рассказать о ситуации, но он отказался. Гродзкий лишь отметил, что полиции и Агентству внутренней безопасности Польши "известно все".