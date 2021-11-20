В Черкасской области остались без света населенные пункты

В Черкасской области из-за ухудшения погоды без света остались 10 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач, сообщает РБК-Украина.

Об этом передает главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Черкасской области.

По данным ГСЧС, 20 ноября в регионе из-за порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач. В результате отключились объекты электропитания.

Непогода оставила без света 10 населенных пунктов в Черкасском и Золотоношском районах. Из них 4 были обесточены частично.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на 21 ноября. В большинстве областей ожидается сильный ветер.