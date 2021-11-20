В Украине уже продано почти 120 тысяч гектаров земли
За период с 1 июля (старта рынка земли в Украине) до 19 ноября 2021 года в Украине продано почти 120 тыс. га сельскохозяйственных наделов общей стоимостью более 2 млрд гривен, сообщает РБК-Украина.
Первые результаты работы рынка земли
Профильное министерство сообщает, что по состоянию на текущий момент заключено 47 777 сделок в рамках рынка земли.
Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5303 нотариуса.
- Всего заявлений — 5954;
- Согласовано — 5265;
- В очереди на рассмотрение — 6;
- Получили отказ — 683.
Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
Всего по площади проданных земель лидируют области:
- Харьковская — 16 270 га;
- Кировоградская — 14 058 га
- Днепропетровская — 10-114 га.
По количеству сделок тройка областей-лидеров выглядит следующим образом:
- Харьковская — 4360 сделок;
- Киевская — 3685 сделок;
- Полтавская — 3639 соглашений.
По общей стоимости проданной земли области распределились следующим образом:
- Киевская — 469,4 млн грн;
- Харьковская — 316 млн грн;
- Полтавская — 163,3 млн грн.
Пока только "для своих"
Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля этого года.
До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю имеют право только граждане Украины. Действующее ограничение на одного покупателя – 100 гектаров.
Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи наделов лицам без украинского гражданства и иностранцам должен решаться на общенациональном референдуме.