США планируют развернуть гиперзвуковое оружие

Сегодня Пентагон провел три испытательных пуска гиперзвукового оружия, они были признаны успешными, сообщает Корреспондент.

Соединенные Штаты планируют развернуть гиперзвуковые системы в армии в 2023 финансовом году, который начнется в октябре следующего года, сообщил директор программ стратегических систем Военно-морских сил США вице-адмирал Джонни Вулф 20 ноября.

Атомные подводные лодки будут оснащены гиперзвуковыми ракетами в 2028 году, эсминцы получат гиперзвуковое оружие в 2025, отмечается пресс-релизе ВМС США.

20 октября Пентагон провел три испытательных пуска гиперзвукового оружия, они были признаны успешными. Тестовые запуски "продемонстрировали передовые гиперзвуковые технологии и их возможности в реалистичной среде", отметили в ВМС США.

"Гиперзвуковое оружие - один из важнейших приоритетов министерства обороны. Оно способно летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, обладает высокой маневренностью и действует на разных высотах", - сказали в Пентагоне .

В 2022 финансовом году ВМС США также готовятся провести два полномасштабных испытания гиперзвуковых ракет. В текущем году будут продолжены летные испытания гиперзвуковых систем для ВМС.