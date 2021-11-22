"Маска" 2 сезон 5 выпуск: кто показал настоящее лицо и выбыл из шоу

В 5 выпуске 2 сезона "Маски", который вышел в эфир 20 ноября, выступили 5 участников группы. Они удивили звездных детективов и зрителей новыми выступлениями и запутали подсказками. С кого на этой неделе решили снять маску – узнавайте дальше, сообщает 24 Канал.

В каждом выпуске гипершоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", снимает маску участник, который меньше всего поразил публику. Кто из известных людей прятался под одним из костюмов – читайте далее.

Согласно правилам шоу, в одном эфире проходят два голосования, которые происходят в специальном приложении: одно – после выступления первой половины участников, второе – после всех других участников. Звездные детективы и зрители в зале в каждом голосовании выбирают одного персонажа, который им понравился больше всего. Тот, кто набирает наименьшее количество баллов, попадает в номинацию на разоблачение. В финальном голосовании только зрители выбирают между двумя масками. Они голосуют за того, с кого хотят снять маску. Участник, который наберет наибольшее количество голосов, должен показать свое лицо.

В 5 выпуске первое голосование состоялось между Роботом и Поросенком. Зрители и звездные детективы уверены, что еще раз хотят увидеть выступление Робота, поэтому Поросенок оказался в зоне риска на разоблачение.

Второго номинанта выбирали между Летучей мышью, Жирафихой и Котиком. Рискует снять маску Летучая мышь.

Номинанты 5 выпуска 2 сезона "Маски" / Фото из инстаграма шоу

В финальном голосовании зрители решили снять маску с Летучей мыши. Оказалось, что в этом костюме на сцену "Маски" выходил актер Остап Ступка. И звездные детективы разгадали эту маску!