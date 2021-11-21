Курс валют НБУ на 21 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 21 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 20 ноября, остается стабильным на уровне 26.44 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 21 ноября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 29.97 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 21 ноября 2021 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.61 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 21 ноября 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 35.62 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 21 ноября 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 28.51 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 21 ноября 2021 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.43 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 21 ноября 2021 года.