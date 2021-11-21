Непогода в Украине: обесточено 94 населенных пункта

В Украине вследствие непогоды без света остались 94 населенных пункта в пяти областях страны, сообщает Корреспондент.

"По состоянию на 7:00 21 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 94 населенных пункта" , - говорится в сообщении.

Так, электроснабжение отсутствует в 30 населенных пунктах Сумской области, в 25-ти в Черниговской, в 21 населенном пункте на Киевщине, в 15-ти на Житомирщине и в трех в Донецкой области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.