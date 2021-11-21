Темпы COVID-вакцинации в Украине за субботу упали вдвое

За сутки 20 ноября в Украине 152 321 человек вакцинирован против COVID-19. Это почти вдвое меньше, чем накануне, сообщает Деловая столица.

Соответствующие данные обнародовали в Минздраве.

Первую дозу получили 49 760 человек, полностью иммунизированы – 102 561 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу – 12 805 744 человека.

Полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 763 865 человек. В общей сложности проведено 22 569 609 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не имели дозы антиковидной вакцины.

Напомним, по состоянию на утро 21 ноября в Украине было обнаружено 10 635 новых случаев COVID-19. Это на 7615 случаев меньше, чем накануне. Умерло 377 человек.