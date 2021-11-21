Шевченко сделал заявление перед дебютным матчем в "Дженоа"

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко перед поединком 13-го тура чемпионата Италии против "Ромы" провел пресс-конференцию. Наставник сравнил сохранение прописки в Серии А с победой в Лиге чемпионов, сообщает УНИАН.

Слова 45-летнего специалиста приводит Telegram-канал Гранде Шева.

"Я улыбаюсь, потому что в Генуе солнечно. Надо быть оптимистами, хотя у нас очень много травмированных. Думаю, что одна из причин такого количества травм - качество тренировочных полей на базе. Я уже говорил об этом с руководством, к Рождеству будут проведены работы. Спастись от вылета - для нас как Скудетто? Нет, это как победа в Лиге чемпионов" , - сказал "Шева".

Также украинец добавил:

"Не факт, что мы сразу увидим мою идею футбола. Я должен адаптироваться к игрокам, которых имею. Поэтому завтра будем использовать систему игры, которая им удобнее. Очень не будет хватать Кришито - он сильный игрок и лидер команды. Пандев - фантастический. Посмотрим, сыграет ли он завтра". "Рома" - очень сильная команда, несмотря на последние результаты. Они опасны во время стандартов, создают много моментов".

"Я очень уважаю Моуринью как тренера и человека, чтобы там не писали. Я мало играл у него в "Челси", потому что часто был травмирован. Он был честен со мной - играли те, кто находился в лучшей форме" , - резюмировал Шевченко.

Напомним, что "Дженоа" и "Рома" сыграют между собой 21 ноября в 21:45 по киевскому времени.

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно