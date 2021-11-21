Миграционный кризис: Польша обвинила Минск в новой тактике

Власти Польши считают, что белорусские силовики изменили тактику по управлению группами беженцев на границе, сообщает Deutsche Welle.

С таким заявлением выступил министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM.

Теперь небольшие группы людей одновременно пытаются пересечь границу в нескольких разных местах, подчеркнул Блащак. По его словам, речь идет о "новом методе" пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси и нет никаких сомнений в том, что действия мигрантов контролируются белорусскими властями.

Польские пограничники также сообщили 20 ноября о попытках большого количества маленьких групп людей прорваться на территорию страны.