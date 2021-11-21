США планируют запустить атомный реактор на Луне

NASA совместно с Национальной лабораторией Айдахо Министерства энергетики США объявили о сборе идей по строительству атомной электростанции на поверхности Луны, которая должна стать постоянным источником энергии для обитаемой станции, сообщает 3Dnews.

Отмечается, что обеспечение устойчивого пребывания человека на Луне станет существенным продвижением в освоении других планет, таких как Марс.

Испытательный центр Национальной лаборатории Айдахо / Источник изображения: Keith Riddler / AP Photo

Атомный реактор планируется построить на Земле, после чего он будет каким-то образом доставлен на Луну и введён в эксплуатацию. В состав энергетической системы войдут работающее на уране ядро реактора, система преобразования тепла в энергию, система управления тепловым режимом для исключения перегревания реактора, а также система распределения энергии. При этом мощность станции должна быть не менее 40 кВт, а срок службы — не менее 10 лет.

Также ожидается, что энергоустановка сможет включаться и выключаться без участия человека, штатно функционировать с платформы лунного посадочного модуля и др. Для запуска с Земли реактор должен помещаться внутри цилиндра диаметром 4 м и длиной 6 м, а его вес не должен превышать 6 т. Сбор предложений в рамках данной программы продлится до 19 февраля следующего года, а строительство энергетической системы должно завершиться к 2030 году.