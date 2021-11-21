Топ-5 самых красивых певиц Украины: оценка мужчин

Известные украинские мужчины составили рейтинг самых красивых певиц. Кто вошел в топ-5 главных красавиц, сообщает УНИАН.

5 место - Надежда Мейхер

Надежда Мейхер не только певица и актриса, но и очень начитанная девушка. Они регулярно занимается саморазвитием, а также умеет балансировать между семьей и работой. К тому же у секс-бомбы и одной из первых солисток "ВИА Гры" трое детей.

Актер Павел Кружнов считает Мейхер богиней: "Она супертонкая, при этом женственная".

Надежда Мейхер / instagram.com/meiherbymeiher

4 место - Даша Астафьева

Певица и модель Даша Астафьева уже давно покорила мужчин не только своим голосом, но и соблазнительными формами. Певец Никита Ломакин считает, что обнаженные фото Астафьевой - это чистое искусство.

"Даша Астафьева - торпеда. Я с ней познакомился неделю назад. На треках группы NikitA я рос, смотрел их клипы по телевизору и думал: "Вау, какие есть девушки красивые". И вот я увидел Дашу и у меня отвалилась челюсть, потому что она - космическая булка" , - сказал Антон Велбой в программе "Звездный путь".

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

3 место - Оля Полякова

Телеведущий Владимир Остапчук считает Олю Полякову мегасексуальной девушкой. Это и не странно, ведь певица обладает невероятно сексуальным голосом, а ее длинные и стройные ноги сводят мужчин с ума.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

2 место - Тина Кароль

Актер Павел Кружнов второе место отдал Тине Кароль за красоту и воинственность. Более того, он назвал ее настоящей женщиной.

Тина Кароль / instagram.com/spromojna

1 место - Настя Каменских

Звездные мужчины практически единогласно проголосовали за Настю Каменских. Певец Александр Пономарев говорит, что именно Настя ему нравится больше всего: "Она такая латинос". Такое мнение разделяют и певец Олег Псюк, и актер Андрей Фединчик, и продюсер Вадим Лисица.