В Украине появился еще один музей ретро техники

На Youtube появился сюжет о новом музее ретро авто и мототехники в городе Карловка Полтавской области, сообщает Autoconsulting.

Он образовался на базе частной коллекции, которую уже несколько лет собирают местные предприниматели.

За это время удалось найти и отреставрировать десятки интересных экземпляров автомобилей, грузовиков и мототехники. Есть в коллекции и редкие "жемчужины".

Увлечение ретро техникой у автора этой коллекции началось с полноприводной техники. Затем появились легковые автомобили ЗАЗ-965 и ГАЗ, также подвернулись и хорошие экземпляры ГАЗ-66, ЗИЛ-157, ЗИЛ-164.

Удалось собрать и внушительную коллекцию автомобилей Горьковского автозавода, начиная от ГАЗ М-20 "Победа", все три серии ГАЗ-21, правительственный ГАЗ-12 "ЗиМ", ГАЗ-24 разных серий, ГАЗ-31029 и ГАЗ-3110.

Также со временем в коллекции появились мопеды, мотоциклы, специальный транспорт.

Удивительно, что редчайший, для Украины, полноприводный грузовик швейцарской армии Saurer 2DM, удалось спасти буквально из пункта металлоприемки. Его уже хотели порезать на металл.

Большинство экспонатов, в коллекции Карловского музея ретро техники - это местная техника, которая ездила в Полтавской области. Как и подобает настоящему музею, сейчас его наполняют предметами быта и обихода тех времен. Здесь бужет коллекция ретро радиотехники, швейных и пишущих машин, плакатов и т.п.

А еще экспозицмию авто и мототехники авторы музея планируют дополнить выставкой ретро тракторов. В результате в Карловке появится довольно мощная туристическая точка, а город станет привлекателен для посещения туристами. Есть в планах и включить музей в Карловке в маршрут различных автопробегов ретровиков, проводить здесь фестивали и слеты ретро автомобилей. Да и другие туристические маршруты по Полтавщине теперь могут проходить через Карловку.

Отметим, что это уже третий музей ретро техники, который открылся или был реконструирован в Украине в этом сезоне. Подробнее посмотреть экспозицию музея в Карловке можно в этом видео сюжете.