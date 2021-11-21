В Украине появился еще один музей ретро техники

На Youtube появился сюжет о новом музее ретро авто и мототехники в городе Карловка Полтавской области, сообщает Autoconsulting.

Он образовался на базе частной коллекции, которую уже несколько лет собирают местные предприниматели.

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За это время удалось найти и отреставрировать десятки интересных экземпляров автомобилей, грузовиков и мототехники. Есть в коллекции и редкие "жемчужины".

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Увлечение ретро техникой у автора этой коллекции началось с полноприводной техники. Затем появились легковые автомобили ЗАЗ-965 и ГАЗ, также подвернулись и хорошие экземпляры ГАЗ-66, ЗИЛ-157, ЗИЛ-164.

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Удалось собрать и внушительную коллекцию автомобилей Горьковского автозавода, начиная от ГАЗ М-20 "Победа", все три серии ГАЗ-21, правительственный ГАЗ-12 "ЗиМ", ГАЗ-24 разных серий, ГАЗ-31029 и ГАЗ-3110.

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Также со временем в коллекции появились мопеды, мотоциклы, специальный транспорт.

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Удивительно, что редчайший, для Украины, полноприводный грузовик швейцарской армии Saurer 2DM, удалось спасти буквально из пункта металлоприемки. Его уже хотели порезать на металл.

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Большинство экспонатов, в коллекции Карловского музея ретро техники - это местная техника, которая ездила в Полтавской области. Как и подобает настоящему музею, сейчас его наполняют предметами быта и обихода тех времен. Здесь бужет коллекция ретро радиотехники, швейных и пишущих машин, плакатов и т.п.

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А еще экспозицмию авто и мототехники авторы музея планируют дополнить выставкой ретро тракторов. В результате в Карловке появится довольно мощная туристическая точка, а город станет привлекателен для посещения туристами. Есть в планах и включить музей в Карловке в маршрут различных автопробегов ретровиков, проводить здесь фестивали и слеты ретро автомобилей. Да и другие туристические маршруты по Полтавщине теперь могут проходить через Карловку.

Отметим, что это уже третий музей ретро техники, который открылся или был реконструирован в Украине в этом сезоне. Подробнее посмотреть экспозицию музея в Карловке можно в этом видео сюжете.

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