"Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера

"Манчестер Юнайтед" уволил Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Командой в ближайших матчах будет руководить Майкл Каррик, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет официальный сайт клуба.

Отмечено, что временный тренер будет выполнять свои обязанности до конца сезона.

"Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Оле Гуннар Сульшер покинул свой пост тренера" , - говорится в сообщении.

В клубе отмечают, что последние результаты работы Сульшера были "не совсем утешительными", но нельзя не отметить весь вклад, который он сделал для команды на протяжении последних трех лет.

Что известно о Сульшере

Уле Гуннар Сульшер выступал за МЮ с 1996 по 2007 год, став шестикратным чемпионом английской Премьер-лиги, дважды обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов, дважды обладателем Суперкубка Англии и обладателем Межконтинентального кубка.

Сульшер известен голом, который принес МЮ победу над "Баварией" в финале Лиги чемпионов сезона 1998/99.

В 2018 году "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле Гуннар Сульшера исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона после увольнения Жозе Моуринью.

В марте 2019 года "Манчестер Юнайтед" утвердил Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

Отметим, что соглашение с норвежским специалистом было рассчитано на три года.