Ребров отказался продлевать контракт с клубом из ОАЭ

Эмиратский клуб "Аль-Айн" получил сообщение от тренера Сергея Реброва о желании прекратить сотрудничество по истечению контракта весной 2022-го года, сообщает УНИАН.

Заменить украинца может сербский наставник Марко Николич, возглавлявший московский "Локомотив". Руководство "Аль-Айна" уже контактировало с ним.

Соглашение Реброва с "Аль-Айном" действует до весны 2022-го года. Заметим, что "Аль-Айн" после 10 сыгранных матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, а сам Ребров трижды подряд признавался лучшим тренером месяца.

Сергей Ребров: карьера и достижения