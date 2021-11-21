ВОЗ хочет мобилизовать силы для помощи мигрантам на польско-белорусской границе

Во Всемирной организации здравоохранения назвали ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе "как минимум, непростой". И заявили о намерении мобилизовать силы, чтобы помочь беженцам, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил директор по противодействию чрезвычайной ситуации Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб.

С соответствующим заявлением представитель ВОЗ выступил во время визита в белорусский пограничный транспортно-логистический центр.

"Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, которая вызывает большую обеспокоенность.... Мы, как представители ВОЗ, вступаем в диалог и узнаем, что необходимо сделать, чем мы можем помочь своей стороной: предоставлять медикаменты, медицинские средства, действовать в развитии медицинской инфраструктуры" , - отметил Рокеншауб.

Он рассказал, что большинство мигрантов не хотят возвращаться домой, однако ВОЗ прежде всего интересует "медицинский аспект".