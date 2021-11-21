Знаменитый тайский пляж вновь открывают для туристов

Залив Майя Бэй будет вновь доступен для путешественников с января 2022 года, сообщает РБК-Украина.

Департамент национальных парков Таиланда подтвердил, что после почти четырех лет закрытия залив Майя (прославленный благодаря фильму с Леонардо Ди Каприо "Пляж") снова откроется для посетителей 1 января 2022 года. Об этом пишет профильный туристический портал Lonely Planet﻿.

Остров Пхи-Пхи Ле в Таиланде считается вторым по величине после Пхи-Пхи-Дон островом архипелага Пхи-Пхи. Остров состоит из кольца крутых известняковых холмов, окружающих два неглубоких залива Майя Бэй и Лох Самах, небольшого мелкого фьорда Пи Лей с небольшим коралловым рифом у входа.

"Залив Майя, являющийся частью национального парка Хат Ноппарат Тара - Му Ко Пхи Пхи, с живописными карстовыми утесами, мелким белым песком и заливом бирюзового цвета в форме монеты, соответствует даже голливудским стандартам тропического рая. Если вы были в Таиланде, скорее всего, вы там тоже побывали. Пляж был на пике популярности в 2018 году. По разным оценкам, тогда около 6000 человек заходили в Maya Bay ежедневно" , — говорится в публикации.

Относительно небольшая бухта (всего 15 метров в ширину и 250 метров в длину) стала жертвой собственной популярности. Посетители оставили после себя мусор, повреждали растения, песок и пугали животных. Якоря лодок, как полагают, уничтожили до 50% кораллов залива Майя.

Фото тысяч туристов, толпящихся в якобы охраняемой природной территории, вызвали возмущение граждан Таиланда, и в 2018 году чиновники внезапно закрыли залив.

Когда откроют пляж Майя Бэй

Изначально предполагалось, что закрытие продлится четыре месяца. Но понимая, что потребуется гораздо больше времени для восстановления природы бухты, а также для установки инфраструктуры, необходимой для ее защиты, чиновники постепенно продлили срок до четырех лет.

На этой неделе подтвердили, что локация откроется в январе 2022 года. Это произойдет через два месяца после того, как Таиланд начал принимать вакцинированных туристов из 63 стран мира.

"Залив Майя постоянно привлекает внимание туристов со всего мира. Но это также привело к ухудшению состояния природной территории, особенно кораллов" , — сказал министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча в комментарии CNN.

Почему пляж закрывали на неопределенный срок

Громкая ситуация вокруг локации возникла во время съемок в 1999 году фильма "Пляж", выпущенного в феврале 2000 года.

Тогда компания 20th Century Fox снесла бульдозерами и благоустроила естественный пляж Ко-Пхи-Пхи-Ле, чтобы сделать его более "похожим на рай". В ходе съемок для расширения пляжа были изменены некоторые песчаные дюны и расчищены кокосовые пальмы и трава.

Фото: Место стало всемирно известным после того, как здесь сняли фильм "Пляж" с Леонардо ди Каприо в главной роли (wikipedia.org)

С другой стороны, компания также вывезла с пляжа 5 тонн мусора, оставленного туристами. 20th Century Fox выделила средства на реконструкцию и возвращение пляжа в его естественное состояние. Тем не менее против компании были поданы судебные иски, поскольку многие считали, что ущерб экосистеме является огромным, а попытки ее восстановления потерпели неудачу.

Судебные процессы тянулись годами. В 2006 году Верховный суд Таиланда оставил в силе постановление апелляционного суда о том, что съемка нанесла ущерб окружающей среде, и приказал провести оценку ущерба. В число обвиняемых по делу входили 20th Century Fox и некоторые должностные лица правительства Таиланда.

В Департаменте национальных парков, дикой природы и охраны растений утверждали, что изучают способы контролировать количество туристов на фоне опасений того, что посетители разрушают окружающую среду в местах морского туризма. По разным оценкам, до пандемии около 5 тысяч туристов в день собирались на пляже даже в низкий сезон, из-за чего локация значительно страдала.

В марте 2018 года власти Таиланда объявили, что пляж будет закрыт для туристов на четыре месяца, чтобы дать ему возможность оправиться от ущерба окружающей среде из-за чрезмерного количества посетителей.

Фото: Залив Майя Бэй находится на тайском острове Пхи-Пхи Ле (wikipedia.org)

Исследования морских биологов показали, что 80 процентов коралловых рифов, окружающих залив, были разрушены судоходством и загрязнением. В результате морская жизнь вокруг локации практически исчезла.

Какими будут новые правила посещения пляжа

Ожидается, что после открытия Maya Beach количество посетителей будет ограничено до 3 000 человек в день, а лодки должны будут швартоваться за пределами залива.

Фото: Восстановление кораллов в заливе (wikipedia.org)

Правительство потратит 100 миллионов бат на строительство стоянки для лодок и плавучего пирса для приема туристов. Будут использовать систему онлайн-продажи билетов для управления продажами и доходами от вступительных взносов. Отдельно была разработана программа по реабилитации и восстановления кораллов около пляжа.

К февралю 2019 года в заливе было выращено более 15000 кораллов нескольких локальных видов. Считается, что это крупнейший в мире проект по реабилитации кораллов, в котором используются только природные средства.