Какие анализы нужно сдать женщине перед беременностью

Для будущих матерей вопрос анализов очень актуален, поскольку от этого зависит не только течение беременности без осложнений, но и, самое главное – здоровье будущего ребенка, сообщает УНИАН.

Первое - это общий анализ крови. Он необходим для диагностики различных заболеваний. Выявленные болезни следует вылечить до зачатия, чтобы не нанести вред будущему малышу.

Биохимический анализ крови. Он определит, как работают важные системы и органы будущей мамы.

Анализ крови для определения группы крови и резус-фактора. Нужен для того, чтобы понимать совместимость группы крови малыша и мамы. Также он помогает оценить риск возникновения резус-конфликта.

Анализ крови на сахар. Он позволяет определить, есть ли у женщины склонность к сахарному диабету. Если анализ показал повышенный уровень сахара в крови, то, возможно, она будет наблюдаться в специализированном центре.

Общий анализ мочи. Дает картину, в каком состоянии почки будущей мамы, поскольку во время беременности на них сильно увеличится нагрузка.

Ряд анализов на инфекции. Они очень важны, поскольку множество инфекций опасны для плода или могут привести к значительным дефектам развития. Сюда входят анализы:

- ВИЧ, сифилис ( RW), гепатит ( В и С);

- Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП);

- Антитела к TORCH-инфекциям (краснуха, токсоплазмоз, цитомегаловирус, герпес). Еще до зачатия женщине следует знать, есть ли в ее организме эти антитела. Если их нет, то в качестве профилактики нужно сделать прививки.

Бактериологический посев на микрофлору влагалища. Так исследуется мазок из влагалища на присутствие условно – патогенной флоры в нем.

Анализ ПЦР. Выявляет те инфекции, которые не могут определить другие анализы. К таким заболеваниям относятся: уреаплазмоз, хламидиоз, вирус папилломы, генитальный герпес и другие. Эти болезни, в случае их выявления, необходимо пролечить еще до зачатия ребенка.

Если женщина, которая планирует беременность, не может зачать ребенка более года или имеет в анамнезе выкидыши и замершую беременность, то перечень исследований может быть расширен для того, чтобы определить, что препятствует наступлению и нормальному течению беременности.