Миграционный кризис может продолжаться месяцы и годы – Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси может продолжаться долгие месяцы и даже годы, сообщает Новое время.
"К сожалению, поступают многочисленные сообщения о том, что долгие месяцы и даже годы этот геополитический кризис будет продолжаться", — сказал он.
По словам политика, тот факт, что некоторые действия были частично приостановлены, "не означает, что запланированные в Москве атаки закончились".
"Надо делать выводы из действий России в Грузии или в Крыму, на востоке Украины. Беспокоит информация, которая поступает в нашу страну и нашим союзникам", — сказал он.
Моравецкий заявил, что "геополитическая ситуация очень серьезная и требует многочисленных действий и дипломатических процедур".
"Поэтому я отправляюсь в путешествие по нескольким европейским странам, чтобы рассказать о международном кризисе, вызванном действиями Александра Лукашенко", — сказал он.