Миграционный кризис может продолжаться месяцы и годы – Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси может продолжаться долгие месяцы и даже годы, сообщает Новое время.

"К сожалению, поступают многочисленные сообщения о том, что долгие месяцы и даже годы этот геополитический кризис будет продолжаться" , — сказал он.

По словам политика, тот факт, что некоторые действия были частично приостановлены, "не означает, что запланированные в Москве атаки закончились".

"Надо делать выводы из действий России в Грузии или в Крыму, на востоке Украины. Беспокоит информация, которая поступает в нашу страну и нашим союзникам" , — сказал он.

Моравецкий заявил, что "геополитическая ситуация очень серьезная и требует многочисленных действий и дипломатических процедур".