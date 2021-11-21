Франция призвала РФ повлиять на Беларусь в урегулировании миграционного кризиса

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Россия должна оказать давление на Беларусь, чтобы положить конец мигрантскому кризису. Поскольку, как отметили в ведомстве, президент РФ Владимир Путин и лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко находится в "тесных отношениях", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"У президента РФ Владимира Путина очень тесные отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказывать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать" , - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил, что Россия иногда бывает "невыносимым соседом", но несмотря на это, с властями РФ необходимо идти "путем диалога".

Глава МИД Франции назвал миграционный кризис на польско-белорусской границе "операцией, которую проводит диктатор" и обвинил Лукашенко в торговле людьми.