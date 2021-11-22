Цены на вторичное жилье в Киеве выросли

В октябре этого года медианная стоимость квартир на вторичном рынке столицы увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Цена "квадрата" составила $1295, сообщает UBR.

В частности, однокомнатные квартиры подорожали на 2,5%, до $1543 за 1 кв. м, а стоимость квадратного метра в "двушках" осталась без изменений – $1246. При этом медианная цена за "квадрат" в трехкомнатных квартирах достигла $1185, или на 2,4% больше показателя сентября, свидетельствуют данные портала Address.ua.

Самые дорогие квартиры продавали в Печерском районе столицы – почти $1980 за 1 кв. м. А дешевле всего жилье можно купить в Деснянском районе, заплатив чуть более $1000 за квадратный метр.

Что касается спроса, то чаще всего в Киеве искали квартиры с ценой от $50 000 до $70 000 – 35% запросов. Одновременно 19% запросов касались объектов от $70 000.

При этом лидерами предпочтений стали "двушки", на которые пришелся 41% запросов. Однокомнатными квартирами интересовалась треть пользователей – 39%. "Трешки" хотели купить 19% соискателей.