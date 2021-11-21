В Гааге протесты против COVID-ограничений закончились беспорядками

В Гааге акции протеста против коронавирусных ограничений переросли в беспорядки - задержаны по меньшей мере 19 человек, сообщает Корреспондент.

"Полиция задержала девятнадцать человек в Гааге после беспорядков" , - сказано в сообщении.

Как заявили в полиции, большая группа молодых людей сознательно атаковала полицейских - митингующие бросали камни и фейерверки, а также поджигали мусорные контейнеры и разводили костры прямо на улицах. В результате беспорядков были разбиты светофоры и изуродованы дорожные знаки.

Кроме того, один из молодых людей бросил камень в окно машины скорой помощи, которая в тот момент везла больного в больницу.

Пять правоохранителей получили ранения, у одного из них - травма колена и сотрясение мозга.

В Нидерландах волна аналогичных протестов прошла и в других городах - в Рурмонде, Стейне и Урке. Всего были задержаны по меньшей мере 28 человек.