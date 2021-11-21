Вагнергейт: представитель Зеленского рассказал о трех расследованиях

В настоящее время расследование по делу о срыве спецоперации по захвату боевиков российской ЧВК "Вагнера" ведется в трех направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала "Дом".

"Есть три направления расследования данного события. Первое — это Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины. Второе — Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, по факту обнародованной в СМИ информации было зарегистрировано уголовное производство. И третье направление — это журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов. Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-то выводы" , — подчеркнул Вениславский.

Нардеп напомнил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады, проработав несколько месяцев, подготовила промежуточный отчет.

"Все желающие могут с ним ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины. Но я бы призвал всех дождаться окончательного отчета, который должен быть более полным, более комплексным, с учетом, в том числе, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat" , — сказал Вениславский.

Он обозначил главный промежуточный итог: ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии не установили факт государственной измены со стороны высших должностных лиц Украины либо факт утечки информации из Офиса президента.