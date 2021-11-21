Британия не будет вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Власть Великобритании не намерена вводить обязательную вакцинацию населения против COVID-19, сообщает УНИАН.

Об этом заявил министр здравоохранения Саджид Джавид, комментируя заявление австрийских властей о том, что Австрия станет первой страной в Европе, которая введет обязательные прививки от коронавируса, передает The Guardian.

Министр здравоохранения отметил, что Великобритания "никогда не будет рассматривать" вопрос о введении обязательной вакцинации для всех граждан.

"Это должен быть личный выбор" , - заявил Джавад.

Между тем отметим, что по статистике большинство госпитализированных с коронавирусом не делали прививки против этой болезни.

В Украине записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.