В Украине отмечают День Свободы и Достоинства

Восемь лет назад в Украине начался Евромайдан, и с того времени ежегодно 21 ноября страна отмечает День Достоинства и Свободы. Украинцы в разных городах выходят на акции и возлагают цветы у памятников погибших героев, сообщает Обозреватель.

Сегодня тематические мероприятия состоялись в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах и Львове, как это было.

Киев

В столице на Аллее Героев Небесной Сотни священнослужители провели молитву перед храмом Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников УГКЦ.

К памятнику погибших на Майдане также прибыли президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава ОП Андрей Ермак. Политики установили лампадки и объявили минуту молчания.

Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни

Национальный музей Революции Достоинства открыл на Майдане Независимости уличную выставку "Рисованная история Майдана" в виде комикса.

Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни

"Герои романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. Обстоятельства, в которые они попадают, архитектура палаточного городка, сотни деталей воспроизведены с документальной точностью" , – сообщили организаторы.

Что еще планируют:

На Майдане проходит иммерсивный проект "Ощущение Майдана". Это инсталляция с LED-экранов, на которых будут транслируются архивные кадры, снятые во время событий Революции.

В Киевском академическом театре "Колесо" состоится спектакль "Мы Майдан".

На вечер также запланировано шествие по Крещатику до мемориала на Аллее Героев Небесной Сотни, где проведут панихиду по погибшим и зажгут лампадки.

Одесса

Как сообщает "Думская", утром 21 ноября в парке Шевченко состоялось торжественное возложение цветов. К памятнику Кобзарю пришли обычные одесситы, чиновники и представители правоохранительных структур.

В Одессе почтили память погибших на Майдане. Источник: Думская

В Одессе почтили память погибших на Майдане. Источник: Думская

В Одессе почтили память погибших на Майдане. Источник: Думская

048.ua передает, что вечером "активные и свободные одесситы соберутся, чтобы вспомнить те дни, вспомнить Небесную Сотню".

Харьков

Сегодня местные активисты принесли под здание Харьковской ОГА символы Майдана – шины, бочки и палатку. Мероприятие задумано как акция единения, воспроизводящая события Революции Достоинства.

В Харькове провели акцию в честь Дня Достоинства и Свободы. Источник: kharkivoda.gov.ua

Присутствовали представители политических сил и общественных организаций – в частности, Союз ветеранов АТО, Национальный корпус. По подсчетам полиции, на акции было около 200 участников и до 50 сотрудников полиции.

Львов

Утром, 21 ноября, на Лычаковском кладбище возложили цветы к могилам погибших во время Революции Достоинства на поле почетных захоронений №67. На мероприятии, в частности, присутствовали местные чиновники, участники войны на Донбассе и семьи Героев Небесной Сотни.

Во Львове почтили умерших на Майдане. Источник: NTA

Военные капелланы и священники отслужили панихиду за новейшими Героями, а также молились о мире на украинской земле. После этого рота почетного караула Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошла торжественным маршем.

Во Львове почтили умерших на Майдане. Источник: Львовский портал

Кроме того, музей Достоинства во Львове подготовил видеоролик "Сохраним память вместе", а также представит на площади Рынок фотовыставку "Евромайдан во Львове. Начало".

Чернигов

В Чернигове на Красной площади возле мемориальной стелы "Небесная Сотня" состоялось празднование Дня Достоинства и Свободы. Там собралось несколько десятков людей.

В Чернигове почтили память погибших на Майдане. Источник: Суспильне Чернигов

Херсон

Как сообщает "Суспильне", в Херсоне прошел автопробег ко Дню Достоинства. На площади Свободы выстроились 23 машины с украинскими флагами, а после проехались по улицам города.

Также 11 херсонских семей военных, погибших на востоке Украины, получили отличия от Православной церкви.

В Херсоне прошел автопробег ко Дню Достоинства. Источник: Суспильне Херсон

Сумы

На Аллее героев возложили цветы в честь погибших на Донбассе воинов. После этого у памятника "Небесной сотне" прошел митинг.

На Аллее героев возложили цветы в честь погибших на Донбассе воинов. Источник: Суспильне Сумы

Черкассы

Мероприятие, посвященное Дню Достоинства и Свободы, проходило на территории нового монумента "крылья-области". Люди пришли с разными флагами и почтили память погибших героев.