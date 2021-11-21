Хэмилтон выиграл Гран-при Катара в Формуле-1

21 ноября в Катаре прошел очередной этап чемпионата Формулы-1, сообщает УНИАН.

Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, который стартовал первым и удержал лидерство.

Его конкурент в борьбе за чемпионский титул Макс Ферстаппен получил штраф во время квалификации, из-за которого начал гонку не вторым, а седьмым. Однако финишировать он сумел на втором месте.

В тройку также вошел Фернандо Алонсо - знаменитый гонщик вернулся на подиум Формулы-1 семь лет спустя.

Гран-при Катара. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 57 кругов

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +25,743

3. Фернандо Алонсо ("Альпин") +59,457

4. Серхио Перес ("Ред Булл") +1.02,306

5. Эстебан Окон ("Альпин") +1.20,570

6. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1.21,274

7. Карлос Сайнс ("Феррари") +1.21,911

8. Шарль Леклер ("Феррари") +1.23,126

9. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг

10. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1 круг

Формула-1: результаты сезона