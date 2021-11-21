Моравецкий отметил наличие войск России возле Украины

Присутствие военных "является инструментом, который можно использовать для прямой атаки", подчеркнул Моравецкий, сообщает Корреспондент.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обеспокоен наращиванием численности российских военных возле границ Украины и в Беларуси. Об этом пишет канцелярия премьера Польши в воскресенье, 21 ноября.

"Растет присутствие российских войск вокруг Украины, в Беларуси, вдоль российско-белорусской границы, а также в Калининградской области. Это присутствие является инструментом, который можно использовать для прямой атаки", - сказал Моравецкий .

По его словам, еще одним инструментом российской агрессии является энергетический кризис в Европе, созданный руками Газпрома.