Подорожание проезда в метро изменит ситуацию на дорогах Киева

Повышение цен на проезд в общественном транспорте Киева до 20 грн может сильно ударить по его развитию и в среднесрочной перспективе усилить автомобилизацию города. Однако в ближайшее время у пользователей метро и троллейбусов не будет других альтернатив, кроме как платить за проезд установленную властями цену, какой бы она не была, сообщает UBR.

Такое мнение высказал эксперт в сфере городского планирования, директор компании A+С Украина Дмитрий Беспалов.

Он объяснил, что часть пользователей коммунального транспорта может пересесть на маршрутки, которые временно могут придержать старые тарифы на проезд. Однако, с одной стороны, переток к частным перевозчикам составит не более 10-15% от пользователей муниципального транспорта, так как значительную часть пассажиропотока последних составляют льготники.

Для них скидки на проезд будут сохранены.

При этом других альтернатив коммунальной транспортной системе в Киеве "по сути нет", считает Беспалов.

Большего числа автомобилистов, объясняет он, среди жителей столицы не станет, так как уже сегодня на машинах ездят практически все, кто их имеет: коэффициент автомобилепользования в Киеве доходит до 90%, в то время как в Европе – 30-50%, указал Беспалов. Общественным транспортом пользуются в основном те киевляне, кто не может позволить себе приобрести авто.

"Вряд ли в ближайшее время в Украину приплывет больше барж с "битками" из США. Но в среднесрочной перспективе удорожание общественного транспорта усилит автомобилизацию Киева" , – спрогнозировал эксперт.

Напомним, что 17 ноября глава КГГА Виталий Кличко заявил, что представленный КГГА проект повышения цен на проезд до 20 грн не является принятым и был вынесен лишь для общественного обсуждения. Мэр заверил, что пересмотр тарифов не произойдет до конца отопительного сезона.