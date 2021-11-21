Корниенко рассказал, когда Рада примет бюджет-2022

Кабинет Министров в настоящее время не представил в парламент доработанный проект государственного бюджета на 2022 год, сообщает Укринформ.

Для принятия бюджета еще две пленарные недели работы народных депутатов, рассказал первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Для бюджета у нас еще есть две недели пленарных, будем пытаться в первую неделю (пленарную - ред.) его рассмотреть, но пока нет конечного возвращенного проекта с доработанными от правительства, поэтому ждем от них", - отметил вице-спикер .

Корниенко объяснил, что если на следующей неделе Кабмин успеет вернуть проект бюджета-2022 в ВР, и документ пройдет необходимое комитетское рассмотрение, тогда возможно его принятие на пленарной неделе с 30 ноября по 3 декабря.

В то же время он выразил мнение, что, скорее всего, принятие госбюджета во втором чтении состоится на другой пленарной неделе — с 14 по 17 декабря.

"Он (бюджет - ред.) должен быть принят к Новому году", - заверил первый заместитель Председателя ВР .

В то же время Корниенко заявил:

"Системное сопротивление" принятию так называемых ресурсных законопроектов, в частности, № 5600. По словам Корниенко, этот законопроект, в частности, может увеличить ресурсную базу бюджета на "несколько десятков миллиардов гривен".

Как сообщалось, Верховная Рада 2 ноября приняла постановление № 6000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год", которое считается принятием законопроекта о Госбюджете на следующий год в первом чтении.

18 ноября Верховная Рада сняла с рассмотрения на заседании законопроект № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".