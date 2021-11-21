Под офисом президента произошли столкновения
Участники марша ко Дню достоинства и свободы в Киеве решили устроить акцию под Офисом президента, сообщает РБК-Украина.
Десятки людей пришли на Банковую, после чего между ними и правоохранителями произошли столкновения.
Участники акции пытаются попасть во двор Офиса президента, вход в который преградил кордон силовиков. Активисты и правоохранителей устроили потасовку, но попасть во двор офиса людям так и не удалось.
Сейчас они собрались перед воротами и выкрикивают различные лозунги и лозунги. Время от времени участники акции пытаются прорваться во двор Офиса президента, но пока безрезультатно.
О возможных задержанных или пострадавших пока информации нет.