Для России никаких правил уже не существует - СНБО

Российские войска возле украинской границы являются попыткой РФ поднять ставки для будущих переговоров, сообщает УНИАН.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на международном форуме безопасности в Галифаксе, пишет пресс-служба СНБО.

"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров" , — сказал Данилов.

Данилов отметил, что последние действия России, в частности публикация Министром иностранных дел РФ дипломатических документов, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже не существует".

Данилов заверил, что Украина сможет дать адекватный ответ агрессору.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

21 ноября 2021 года Польша заявила о том, что рассматривает возможность серьезных санкций против Беларуси, включая закрытие границы, транзитных и торговых переходов.